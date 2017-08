Søren Skou om hackerangreb: Vi måtte bruge Whatsapp i Mærsk

For første gang siden hackerangrebet tidligere på sommeren, tager Søren Skou bladet fra munden og fortæller om forløbet.



Det sker i et stort interview med Financial Times, hvor den 52-årige topchef betegner malware-virussen, der nedlagde Mærsks it-systemer, som en rystende tid.



"Det var ærligt talt en chokerende oplevelse. Din email går ned sammen med alle dine adressesystemer. Det endte med, at vi måtte bruge Whatsapp på vores private telefoner," siger Søren Skou til Financial Times.



Mærsk blev angrebet i slutningen af juni, og problemerne fortsatte i omkring ti dage. I den periode var flere af APM Terminals' havneterminaler handlingslammede, mens Maersk Line ikke kunne modtage ordrer. Virussen påvirkede koncernens Transport- og Logistikdivision i alle de 130 lande, den opererer i.



Det lyseblå konglomerat ventes at sætte tal på, hvor meget hackerangrebet har kostet, når den kommer med regnskab på onsdag. Der hersker bred uenighed blandt analytikerne om, hvor meget det har kostet på bundlinjen, og estimaterne svinger fra et tab på 50 mio. dollar til hele 450 mio. dollar (2,8 mia. kr.).



Mærsks adm. direktør fortæller, at han gav de forskellige afdelinger frihed til at handle, som de fandt passende, mens hackerangrebet stod på.



"Gør hvad du mener er rigtigt for at betjene kunden - vent ikke på hovedkvarteret. Vi accepterer omkostningerne," siger Søren Skou, der samtidig indrømmer, at han "var fortabt", da han ikke tidligere har været udsat for noget lignende i sin 34-årige karriere på Esplanaden.