Høreapparatselskab har succes med ny Oticon-topmodel

Oticon lancerede sidste sommer høreapparatet Oticon Opn med forventning om, at det skulle blive en topsællert.



Og det er tilsyneladende lykkedes, hvis man skal tro halvårsregnskabet fra moderselskabet William Demant.



Her kan man nemlig se, at koncernens engrossalg af høreapparater er vokset 11 procent, ikke mindst takket være Oticon Opn.



Alt i alt har koncernen omsat for 6,5 milliarder kroner, hvilket er 12 procent mere end i samme periode sidste år.



Det får selskabets ledelse til at opjustere forventningerne til årets resultat før skat og renter.



Tidligere lød de på mellem 2,2 og 2,5 milliarder kroner, men de hedder nu mellem 2,3 og 2,6 milliarder kroner.



- At vi er gået ind i andet halvår i supergod form, giver mig tiltro til, at vi kan bevare det gode momentum i resten af året.



- Og det er også grunden til, at vi har opjusteret vores forventninger til 2017, siger koncernchef Søren Nielsen i en kommentar til regnskabet.



Resultatet efter skat endte på 798 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 30 procent.



De gode resultater er opnået, på trods af at svækkede udenlandske valutaer trak halvårsregnskabet nedad med 70 millioner kroner.



Høreapparatforretningen udgør 87 procent af omsætningen i koncernen, der også producerer høreimplantater og diagnostisk udstyr.



Foruden Oticon-brandet står koncernen også bag virksomhederne Bernafon, Maico, Grason-Stadler og Sennheiser Communications.



Koncernen har mere end 12.000 ansatte og sælger sine produkter i 130 lande.



/ritzau/