Novo står over for usikker fremtid på det amerikanske marked

På trods af skærpet konkurrence på det amerikanske marked leverede Novo Nordisk i årets andet kvartal en overraskende flot indtjening fra diabetesmedicin. Men insulingigantens fremtid ser mindre lys ud.



Det skriver Berlingske Business.



Novo Nordisk kan se tilbage på en stribe lukrative år drevet af insulinanalogen Tresiba og diabetes- og fedmepræparatet Victoza.



Men fremgangstiderne ser ud til snart at være forbi.



Mens Tresiba blev lanceret som et alternativ til produktet Lantus fra Sanofi, kom den tredje store udbyder, Eli Lilly, ind i kampen med den generiske udgave Beagler. Det medførte et fald i Lantus' omsætning med 25 pct. i første halvår.



Selv om diabetesmedicinen sikrede Novo's resultatet i denne omgang, har den anden sektor, biopharmaceuticals, gennemgået en skarp tilbagegang. Og Novo står i en position, hvor prisfald kan betyde, at selskabet vil miste markedsandele i USA.



Efter det positive kvartalsregnskab røg aktiekurserne til vejrs. Men den store usikkerhed om prisfald og nye retningslinjer for insulinprodukter fra 2018 kan betyde tre-fem år med modvind og tilpasninger, skriver Berlingske Business.



