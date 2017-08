Novozymes-boss: "Jeg kunne da godt tænke mig, at det gik meget hurtigere"

Novozymes har behov for bedre vækstrater i selskabets største forretningsenhed, der laver enzymer til vaskemidler, hvis det skal lykkes at vende tilbage til sine overordnede historiske vækstrater på 6-7 pct. organisk vækst.I første halvår af 2017 var væksten i vaskemiddeldivisionen 1 pct., og den skal helst nogle procenter op, bl.a. skal den hjælpes i vejret af robust vækst i udviklingslandene, hvor Novozymes oplever robust vækst med innovationstiltag, som forstærker skiftet fra vaskepulver til flydende vaskemidler."Det er en forudsætning for at vende tilbage til historiske vækstrater," siger adm. direktør Peder Holk Nielsen.Et par af Novozymes' større vaskemiddelkunder føler sig af forskellige årsgaer presset, og det får dem til at dosere deres vaskemidler med færre af Novozymes' enzymer.Men selvom Peder Holk ikke vil kalde USA for et kedeligt marked, så vil han rigtig gerne tale om de 4,5 mia. mennesker i udviklingslandene, der fortsat vil kunne have gavn af Novozymes' innovation.Det går særligt godt i Asien og Afrika, mens topchefen hverken er helt tilfreds med Latinamerika, Mellemøsten, Østeuropa, Rusland eller Tyrkiet."Udviklingsmarkederne er aldrig nogen lige linje. De fleste af de her markeder har vi jo opereret siden midten af 70'erne, og hvis man går ind i udviklingsmarkederne og tror, at det er en lige linje vækst, så bliver man altså bare rigtig, rigtig skuffet. Selv mere etablerede udviklingsmarkeder som Brasilien overrasker stadigvæk," siger Peder Holk Nielsen og understreger:"Jeg kunne da godt tænke mig, at det gik meget hurtigere, men sådan er det. Det går lidt op og ned."