Novozymes-boss: Ser ikke valutajustering som reel nedjustering

Peder Holk Nielsen, der er administrerende direktør i Novozymes, ser ikke fredagens nedjustering i selskabets salgsvækst i kroner som en rigtig nedjustering.



- Det kommer alene af svagere valutakurser. Det er intet andet i det end valutaoversættelsen primært med henvisning til dollaren - det er ren omregning - og det er ikke noget, vi ser som en nedjustering her i Bagsværd, siger direktøren til Ritzau Finans med henvisning til, at hovedkontoret er placeret i den københavnske forstad.



- Jeg regner derimod med, at væksten fortsætter i år - måske med en lille pil op. Vores tillid til og sikkerhed for, at vi lander på 2-5 pct. er øget, fortsætter Peder Holk Nielsen.



Novozymes har justeret forventningerne til salgsvæksten i danske kr. til 1-4 pct. mod tidligere 3-6 pct. Samme justering er foretaget for væksten i resultatet af primær drift (EBIT).



Forventningerne til den organiske vækst fastholdes på 2-5 pct., på trods af at den organiske salgsvækst endte på 3 pct. i årets første seks måneder. Bundlinjen ventes ligeledes fortsat at vokse med 2-5 pct.



- Jeg har oplevet at blive brændt af overraskelser i både 2015 og 2016, og jeg synes ikke, at man kan udelukke, at sådan nogle overraskelser kan ske igen. Og derfor er hele spændet sådan set i spil. Men det er da klart, at hvis vi kigger på momentet i forretningen, så er det med pil op, siger direktøren.



Han påpeger, at Novozymes har mange gode produkter i markedet og flere på vej:



- Og jeg håber da, at vi kommer et pænt stykke over de 2 pct. siger han.



Sidste år var der nedjusteringer fra selskabet hængt op på udfordrede vaskemiddel-, føde- og drikkevare- samt landbrugsmarkeder, og Peder Holk Nielsen siger, at han er bevidst om, at de landbrugsrelaterede markeder, hvor flere af Novozymes' divisioner har kunder, hurtigt kan ændre sig igen.



/ritzau/FINANS