Mærsk: Rateniveau fortsætter sidste uges fald

Raterne på containerfragt faldt også tilbage i denne uge efter at have taget et lille dyk ugen forinden.



Det viser tal for Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).



I sidste uge faldt SCFI-indekset med 3 pct. til 897,28, og i denne uge faldt det 2,1 pct. til 878,27. I den sidste uge af juli tog raterne ellers et pænt hop på 10,5 pct. og landede på det højeste niveau siden februar.



Indekset opgøres af Shanghai Shipping Exchange og sammensættes beregnet på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden. Indekset bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



I indekset vægter de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerede spiller, med 20 pct.



/ritzau/FINANS