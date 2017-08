Snap får stryg efter gedigen skuffelse

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske selskab Snap, der står bag chattjenesten Snapchat, fremlagde regnskab efter børstid torsdag.



Koncernens omsætning endte på 181,7 mio. dollar mod de ventede 185,8 mio. dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.



Antallet af dagligt aktive brugere var 173 mio. mod de forventede 175 mio.



Resultatet per aktie landede på et minus på 16 cent, hvor analytikerne havde estimeret et tab på 15 cent.



Aktien faldt næsten 16,8 pct. til 11,46 dollar i det amerikanske eftermarked.



/ritzau/FINANS