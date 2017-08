Coca-Cola-tapper topper i Europa efter regnskab

Relateret indhold Artikler

Et overraskende stærkt driftsresultat har været med til at løfte aktien i selskabet Coca-Cola HBC, der producerer Coca-Cola på licens fra det amerikanske selskab, til et nyt rekordniveau torsdag, hvor aktien placerede sig i toppen i det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks.



Den europæiske Coca-Cola-tapper oplevede både en fremgang i salget og driftsindtjeningen, der lå over analytikernes forventninger.



Omsætningen steg med 5,6 pct. til 3,21 mia. euro i første halvår, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et salg på 3,18 mia. euro.



Samtidig landede selskabet et sammenligneligt driftsresultat, EBIT, på 291,1 mio. euro. Her havde analytikerne sat næsen op efter et driftsresultat på 246,5 mio. euro.



Aktien endte dagen med en stigning på 9,2 pct. til 2592 pence.



/ritzau/FINANS