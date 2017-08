Miljøstyrelsen politianmelder Mærsk for kemikalieudledning

Relateret indhold Artikler

Maersk Oil er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen, fordi selskabet har udledt miljøfarlige stoffer i forbindelse med udvindingen af olie og gas i Nordsøen.



- Det er en kompliceret sag, og vi har ingen sammenlignelig praksis på området.



- Men vi vurderer, at der kan være tale om så alvorlige forhold, at de bør undersøges af politiet. Derfor vil vi indgive en politianmeldelse, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Inger Bergmann i en pressemeddelelse.



Tidligere har også Enhedslisten politianmeldt selskabet i sagen om de mange tons kemikalier, som blandt andet bruges til at fjerne svovlbrinte fra gassen, som hives op af undergrunden.



Kemikalierne er klassificeret i fire farver, hvoraf grøn er de mindst miljøfarlige og sort er de farligste.



Politianmeldelsen vedrører kemikalier i den næstfarligste, røde gruppe, som Maersk angiveligt har udledt uden tilladelse.



- Miljøstyrelsen vil herefter lade sagen overgå til politiet. Derfor har Miljøstyrelsen ikke yderligere kommentarer til sagen.



/ritzau/