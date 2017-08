Novozymes-optakt: Vaskemidler skal holde vækstmotor i gang

Mio. kr. Q2 17(e) Q2 16 FY 17 (e) FY 16 Omsætning 3564 3429 14.629 14.142 - Vaskemidler 1177 1154 4797 4702 - Føde- og drikkevarer 979 930 3905 3740 - Bioenergi 614 570 2544 2438 - Landbrug og foder 504 496 2349 2206 - Tekniske og farma 293 279 1058 1056 EBIT 979 961 4098 3946 Resultat før skat 951 951 4005 3881 Periodens resultat 748 751 3144 3050

Der vil være fokus på Vaskemiddeldivisionen, når Novozymes kommer med regnskab for andet kvartal fredag. Morten Imsgard, der er senioranalytiker i Sydbank, siger, at der er bekymring for, at konkurrenternes pres på omkostningerne, kan være med til at forværre situationen i den største division i selskabet.- Går væksten i Vaskemiddeldivisionen i stå, går det hele i stå, for divisionen er så stor, at den kan trække det hele ned, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.Ifølge Ritzau Estimates ventes Vaskemiddeldivisionen at hive en omsætning hjem på 1177 mio. kr. mod 1154 mio. kr. i andet kvartal sidste år. Samlet ventes en omsætning for hele Novozymes på 3564 mio. kr. mod 3429 mio. kr. i andet kvartal sidste år.I første kvartal steg salget af vaskemidler organisk med 1 pct. og 3 pct. i danske kr. i forhold til første kvartal 2016 fra en division, der bidrager med omkring en tredjedel af omsætningen.I andet kvartal venter analytikerne, at salget vil vokse med 1,5 pct. organisk og 2 pct. i danske kroner mod 4 pct. og 1,4 pct. i kvartalet sidste år.NYE PRODUKTER PÅ BEDDINGNovozymes har meldt ud, at man til efteråret vil være klar med et helt nyt produkt, der kan vaske rent ved lave temperaturer og fjerne lugt fra tøjet, hvilket lige nu er den nød, man i branchen kæmper for at knække. Og det mener Morten Imsgard vil give nye muligheder for selskabet.- Vaskemidler skal levere mere, end divisionen gør nu, hvis Novozymes skal få løftet sit væksttempo igen. Det handler om at få lanceret den nye produktplatform - og Novozymes kommer med en klump ny innovation. Det er godt nok en 2018-historie, men det er vigtigt, at det bliver bekræftet, at man er på rette kurs, siger Sydbanks analytiker.BIO-DIVISION I STAMPEDivisionen Bioenergi vil også få et tjek af Morten Imsgard. Der er allerede nye løsninger til producenterne - men lave oliepriser har betydet, at der ikke har været så stor interesse fra især de amerikanske majsproducenter for at satse på de nye enzymer til bioethanolproduktionen som ventet.- Det amerikanske marked er stort og stabilt på 1G (førstegeneration, red.) bioethanol, og der har vist sig små vækstlommer for Novozymes, siger Sydbanks analytiker.Drømmen hos Novozymes har været at få skudt næste generation bioethanol af - men det er blevet ved drømmen om den store produktion:- Vi har snakket om 2G i ti år. Og det er her rent faktisk nu, men ikke i den skala, det var meningen. Men man skal slet ikke afskrive det på sigt, siger Morten Imsgard.Bioenergi voksede 6 pct. organisk og 9 pct. i danske kroner i første kvartal i år i forhold til året før. Og i andet kvartal ventes væksten at lande på henholdsvis 6 pct. og 7,7 pct. mod tilbagegang på 6 og 9,2 pct. i andet kvartal sidste år.Novozymes egne forventninger for hele selskabet for 2017 lyder på en organisk vækst på 2-5 pct. og en salgsvækst i kr. på 3-6 pct.I Novozymes har man et historisk mål om en salgsvækst på 6-7 pct. Og skal man op på det, så skal der også gang i væksten i Vaskemiddeldivisionen, har Peder Holk Nielsen, topchef i Novozymes, da også tidligere erkendt.Tabel over analytikernes forventninger til Novozymes' regnskab for andet kvartal af 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt ni analytikere inden regnskabet.Alle ni analytikere oplyser anbefalinger. Heraf er der en, der anbefaler "køb/akkumuler", tre anbefaler "hold/neutral", og fem anbefaler "sælg/reducer".Det gennemsnitlige kursmål er 269 kr. for de otte analytikere, som har oplyst et sådant. Det laveste kursmål er på 250 kr., mens det højeste er på 300 kr.Novozymes kommer med regnskab for andet kvartal 11. august./ritzau/FINANS