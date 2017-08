Facebook lancerer mulig YouTube-konkurrent

Relateret indhold Tilføj søgeagent Facebook

Youtube Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Facebook

Youtube

I løbet af de kommende dage vil udvalgte amerikanske Facebookbrugere kunne åbne en ny videofane med blandt andet madudsendelser, programmer med kendte værter eller baseballkampe, der sendes live.



Facebook lancerer nemlig en ny videoplatform ved navn Watch. Det skrev selskabet onsdag på sin blog.



Platformen vil i de kommende dage blive tilgængelig for en begrænset skare af brugere i USA, før den rulles ud i hele landet og senere hele verden.



Watch er en konkurrent til YouTube, vurderer flere amerikanske teknologimedier.



Platformens succes afhænger af, om Facebook formår at lokke brugere fra YouTube over på Watch. Det skriver teknologimediet Gizmodo.



Ud over madprogrammer og baseballkampe vil Watch blandt andet vise liveudsendelser med safarivideoer fra mediet National Geographic og et videnskabsprogram fra det amerikanske rumagentur, Nasa.



Det skriver teknologimediet TechChrunch.



Den nye videofunktion skal ifølge Facebook tjene penge ved at lade andre producere indhold til platformen. Derefter får producenterne lov til at beholde 55 procent af reklameindtægterne, mens Facebook tager resten.



I opstartsfasen har Facebook angiveligt betalt producenterne for indhold, skriver TechCrunch.



/ritzau/