Genmab-boss håber ny kræftkandidat har kort vej til markedet

Genmab kan endnu ikke for alvor kommentere tidsplanen for lægemiddelkandidaten Tisutumab Vedotin, men de foreløbige data fra et fase 1/2-studie er faldet så godt ud, at topchef Jan van de Winkel ser mulighed for en hurtig vej til markedet.



Genmab annoncerede i juni foreløbige data fra et fase 1/2-studie med Tisutumab Vedotin, og 11 af 34 patienter med livmoderhalskræft opnåede en effekt. Mere udførlige data fra studiet offentliggøres på en kræftkonference i Madrid den 8. september.



"De data, vi flagede i juni, er så gode og signalerer dybest set det bedste, der er vist i de seneste 20 år i livmoderhalskræft," siger Jan van de Winkel til Ritzau Finans.



Han håber derfor, at de løfterige data vil blive afspejlet i den kommende tidsplan.



"Potentielt kan det blive en meget hurtig vej mod et afsluttende (pivotalt, red.) studie og potentielt derefter en vej ind på markedet, men det afhænger af, hvordan myndighederne ser på det, og det er noget, vi er i færd med at drøfte. Så lad os se hvad der sker," siger Jan van de Winkel.



Fase 1/2-studiet med Tisutumab Vedotin undersøger også midlet i andre kræftformer, blandt andet lungekræft, spiserørskræft, blærekræft, prostatakræft og kræft i æggestokkene.



/ritzau/FINANS