Bioporto undersøger muligheder for ny kapital efter nedjustering

Mio. kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 FY 2016 Omsætning 6,6 4,7 12,4 9,8 20,7 EBIT -8,4 -7,7 -17,7 -13,2 -25 Resultat før skat -8,5 -7,7 -18,0 -13,3 -25,9 Nettoresultat -7,6 -7,1 -16,2 -12,1 -22,8

Mio. kr. Ved Q2 2017 Før Q2 2017 Omsætning 26-28 25-28 EBIT Underskud i niveauet 28-35 Underskud i niveauet 26-29

Bioporto fremhæver i sit regnskab for andet kvartal, at selskabet i første halvår har opnået rekordhøj omsætning drevet af en stærk salgsperformance for The NGAL Test.Der er dog fortsat underskud, og resultatforventningerne nedjusteres.Omsætningen steg med 42 pct. til 6,6 mio. kr. i andet kvartal og var for halvåret 12,4 mio. kr.- Væksten skyldtes primært de gode resultater for The NGAL Test, både i USA og i resten af verden, efterfulgt af en kraftig stigning i omsætningen af antistoffer, forklarer selskabet.I første halvdel af 2017 udgjorde Bioportos driftsmæssige underskud (EBIT) 17,7 mio. kr. mod et underskud på 13,2 mio. kr. året før.- Omkostningerne er steget markant som følge af højere udgifter til kliniske studier i USA og omkostninger til drift af det amerikanske datterselskab, oplyses det.MÅSKE PÅ KAPITALJAGTPå den baggrund undersøger Bioporto nu muligheden for at få tilført yderligere kapital, så fokus på salget af nyretesten NGAL kan styrkes.- Baseret på det nuværende stærke momentum i salget og den igangværende FDA-godkendelsesproces for The NGAL Test har Bioporto igangsat en evaluering af mulighederne for at rejse yderligere kapital til at understøtte uptrenden i salget og forberede den kommercielle USA-lancering af The NGAL Test på baggrund af FDA-godkendelsen, der ventes opnået i 2018, skriver selskabet i regnskabet.RESULTATFORVENTNING NEDJUSTERETBioporto nedjusterer efter underskuddet i andet kvartal resultatforventningerne til hele 2017 og venter nu et driftsresultat før renter og skat på minus 28-35 mio. kr.Tidligere ventede selskabet et driftsresultat (EBIT) på minus 26-29 mio. kr.Forventningerne til omsætningen justeres omvendt en spids opad til 26-28 mio. kr. fra 25-28 mio. kr.TABELBioportos regnskab for andet kvartal 2017:Bioportos forventninger til 2017:/ritzau/FINANS