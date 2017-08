Dynekongen slår møbelhuse sammen: Skaber leverandør med milliardsalg

Relateret indhold Artikler

Lars Larsen fusionerer møbelselskaberne Actona og Interstil og skaber en møbelleverandør med et salg på over 1,7 mia. kr.



Det bliver Actonas nuværende adm. direktør Torben Skov Villadsen, der bliver topchef i det nye selskab med navnet Actona Company.



"Jeg er sikker på, at vi med sammenlægningen vil kunne tilbyde nogle endnu bedre løsninger for vore kunder i fremtiden", siger adm, direktør i Actona Company, Torben Skov Villadsen.



Blødende bundlinjer



Lars Larsen har været medejer af Interstil siden 2004, mens han købte sig ind i Actona Company i 2015 efter, at stifteren, Orla Dahl Jepsen, døde i en alder af bare 58 år.



Møbelgrossist-virksomheden Interstil har kostet Lars Larsen en formue siden 2004 efter en lang række underskud.



Ifølge adm. direktør Henrik Althoehn Henriksen er de hårde tider dog forbi i Interstil.



"Efter nogle udfordrende år er Interstil nu inde i en meget positiv udvikling. Det er noget, som de ansatte i Interstil med god grund kan være stolte over," siger han.



Henrik Althoehn Henriksen stopper i forbindelse med sammenlægningen i den daglige ledelse og indtræder i stedet i Actona Companys bestyrelse.



Hovedkontoret for det nye selskab bliver på Actona Companys nuværende adresse i Tvis ved Holstebro.