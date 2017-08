Råvaregiganten Glencore rammer under forventningerne til halvåret

Den schweizisk-britiske råvaregigant Glencore rammer ikke analytikernes skive med regnskabet for første halvår.



Det justerede driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) lyder på 6,74 mia. dollar - eller 42,4 mia. kr. - mens analytikerne ifølge Bloomberg News ventede et justeret EBITDA på 6,80 mia. dollar.



Også den justerede indtjening per aktie skuffede en spids. Den landede i halvåret på 17 cent per aktie, men analytikerne havde sat næsen op efter lidt mere - nemlig 18 cent per aktie.



Selv om Glencore ikke indfrier analytikernes forventninger, går det dog bedre for selskabet. Nettogælden er faldet til 1,6 mia. dollar mod 13,9 mia. dollar ved udgangen af 2016.



