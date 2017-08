Thyssenkrupp leverer godt efter stigende kinesisk stålefterspørgsel

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Det tyske stålselskab Thyssenkrupp slog analytikernes forventninger på flere poster i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18.



Den justerede driftsindtjening (EBIT) landede på 519 mio. euro - svarende til 3,86 mia. kr. - mod ventet 502,1 mio. euro ifølge estimater fra Bloomberg News.



Nettoomsætningen landede i kvartalet på 10,9 mia. euro, hvilket også var over analytikernes forventning på 10,5 mia. euro.



Samtidig fastholder Tysklands største stålselskab forventningerne til resten af regnskabsåret. Samlet venter Thyssenkrupp, at EBIT vil lande på 1,7 mia. euro for de fortsættende aktiviteter, når det finansielle år udløber med udgangen af september.



Der har ellers været pres på stålindustrien, i takt med at efterspørgslen fra Kina har været dalende. Men den kinesiske efterspørgsel er nu stigende, samtidig med at den asiatiske nation har lukket egne stålværker - og det har givet medvind for stålproducenterne.



/ritzau/FINANS