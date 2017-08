ABG hæver Lundbeck-kursmål med 14,7 pct

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

ABG har hævet sit kursmål for aktien i den danske medicinalkoncern Lundbeck til 430 kr. fra 375 kr. og fastholder samtidig sin købsanbefaling af aktien.



Det viser data fra Bloomberg News.



Medicinalkoncernen, der er kendt for medicin til sygdomme i centralnervesystemet, kom onsdag med regnskab for andet kvartal, som var bedre end ventet på hovedtallene.



Alligevel endte aktien med at præstere sløjt på børsen. Lundbeck faldt onsdag med 4,9 pct. til 365 kr.



/ritzau/FINANS