Bavarian-partner tegner nye aktier til 405 kr. i udvidet aftale

Biotekselskabet Bavarian Nordic tegner nye aktier for 207,5 mio. kr. til partneren Johnson & Johnson, der skal give 405,1578 kr. per ny aktie i forbindelse med det udvidede samarbejde mellem de to.



Tegningskursen er beregnet på baggrund af de seneste ti handelsdage.



Aftalen med Johnson & Johnson-datteren Janssen Pharmaceuticals er en udvidelse af den hidtidige partneraftale, så den også omfatter vaccineudviklingsprogrammer mod smitsom leverbetændelse, hepatitis B, og hiv type 1.



En aktie i Bavarian Nordic sluttede onsdagens handel med at koste 390,50 kr., efter at den sluttede i 417,50 kr. den 27. juli. hvor udvidelsen af aftalen blev offentliggjort.



Og de nye aktier vil blive udstedt, når aftalen bliver endelig godkendt af de amerikanske konkurrencemyndigheder, oplyser Bavarian.



Samlet tegner Johnson & Johnson aktier for 33 mio. dollar - svarende til 207,5 mio. kr. Bavarian udsteder i alt 512.102 nye aktier - svarende til omkring 1,63 pct. af selskabets eksisterende aktiekapital.



Janssen og Bavarian samarbejder i forvejen om udvikling af ebola og HPV-vacciner. Med den nye aftale samarbejder selskaberne dermed om fire vaccinekandidater, der kombinerer de to selskabers teknologier.



/ritzau/FINANS