2046 fejlsendte lønsedler er fjernet fra modtageres e-Boks

E-Boks hjælper med at trække 2046 lønsedler tilbage, som er havnet hos de forkerte modtagere. Det oplyser e-Boks i en pressemeddelelse.



En teknisk fejl hos betalingsfirmaet Nets betød den 7. august, at lønsedlerne fra lønfirmaet Bluegarden kom på afveje.



I første omgang afviste e-Boks at fjerne lønsedlerne af principielle årsager. Men onsdag er de altså blevet tilbagekaldt alligevel.



"Der er tale om en helt ekstraordinær situation, hvor et antal dokumenter med persondata er leveret til forkerte personer."



Det siger Susanne Søndahl Wolff, kommunikationschef i e-Boks, i meddelelsen.



"Derfor har vi på baggrund af intern og ekstern juridisk rådgivning samt kontakt til Datatilsynet i den konkrete situation vurderet, at det var nødvendigt at træffe helt særlige foranstaltninger for at beskytte de berørte personer," tilføjer hun.



Lønsedler indeholder private oplysninger som CPR-nummer, bankkonto og fradrag.



Tirsdag skrev Ekstra Bladet om de fejlleverede lønsedler. Susanne Søndahl Wolff sagde til avisen, at det er en del af e-Boks' sikkerhedspolitik, at der ikke slettes dokumenter, når de er modtaget i e-Boks.



"Selv om e-Boks er helt uden skyld i fejlen, er vi rigtig ærgerlige over den beklagelige situation, som nogle af vores brugere er blevet sat i."



Det siger Susanne Søndahl Wolff onsdag aften.



"Vi har nu valgt at håndtere sagen på den måde, vi synes er mest ansvarlig over for de berørte parter. Det er ved at trække dokumenterne tilbage, så de ikke er tilgængelige for de forkerte personer længere."



Fejlen er ifølge Ekstra Bladet sket i forbindelse med en opdatering af software hos Nets.



/ritzau/