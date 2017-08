Genmab skovler penge ind og rammer milliardomsætning i første halvår

Opdateret 17.52 Genmab fortsætter som forventet sin gyldne biotekrejse med knoglekræftmidlet Darzalex som flagskib.



Genmabs omsætning nåede op over 1 mia. kr. i første halvår, knap en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Det gav Genmab en driftsindtjening 268 pct. højere end første halvår i 2016 på 582 mio. kr. mod 158 mio. kr.



Biotekvirksomheden har skruet op for driftsomkostningerne, der i halvåret lyder på 442 mio. kr. mod 366 mio. kr. i første halvår 2016.



Analytikerne havde på forhånd ventet, at Genmab ville hæve omkostningerne på driften, fordi Genmab har sat alle sejl for at finde afløseren til Darzalex blandt lægemiddelkandidaterne i pipelinen, men der var faktisk ikke brugt helt så mange ressourcer, som analytikerne havde ventet.



"Det er en overraskelse, og jeg forventer, at vi så vil se stigende driftsomkostninger i andet halvår, men jeg tror, de ender med at lande i den nedre ende af deres interval på 1-1,1 mia. kr.," siger senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.



Overskuddet er steget til 307 mio. kr. fra 168 mio. kr. Det er godt nok et godt stykke under analytikerestimatet ifølge Ritzau estimates, der lød på et overskud på 509 mio. kr., hvilket skyldes dollarsvækkelsen og høje finansielle omkostninger i kvartalet.



Genmab har i halvåret modtaget royalties for salget af Darzalex på 454 mio. kr.



Stor pengebeholdning



Genmabs pengebeholdning er nu 5,2 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. i første halvår af 2016.



Genmab har i andet kvartal modtaget to store milepælsbetalinger fra Johnson & Johnson på hhv. 48 og 25 mio. dollar for godkendelser af Darzalex til behandling af knoglemarvskræft tidligere i forløbet i forskellige kombinationer med andre lægemidler.



Omsætningen fra Genmabs storsællert, knoglekræftmidlet Darzalex som udgør 95 pct. af omsætningen, var på forhånd kendt fra partneren Johnson & Johnsons regnskab for andet kvartal. Darzalex solgte i kvartalet for i alt 299 mio. dollar, hvoraf der blev solgt for 212 mio. dollar i USA og 87 mio. dollar i resten af verden.



Et ordentligt hop fra andet kvartal i 2016, hvor salget lå på hhv. 95 mio. dollar i USA og 13 mio. dollar i resten af verden, bl.a. ved hjælp af en godkendelse af Darzalex som andenlinje-behandling af patienter med knoglemarvskræft i Europa i april.



Fastholder forventningerne



Genmab fastholdt endnu engang forventningerne om en omsætning i intervallet 1950-2150 mio. kr. og et driftsresultat på 900-1100 mio. kr. i 2017.



Analytikerne er ellers over en bred kam enige om, at Genmabs forventninger er for konservative med tanke på den udvidelse af indlægssedlen for Darzalex, der nu både er godkendt i USA og Europa og den planlagte ekspansion.



Status på aktien



Forud for regnskabet har Nordeas medicinalanalytiker Michael Novod sænket sit kursmål for aktien til 1510 fra 1577, og i en analyse skriver han, at han har været nødt til at opdatere sine modeller pga. den svage dollar.



Aktien er i år steget omkring 18 pct., men siden den nåede toppen i marts i kurs 1482, er den faldet 6,5 pct. til onsdagens lukkekurs omkring 1386.



Analytikerne har et gennemsnitligt kursmål for aktien på 1525,75 kr. 10 af 20 analytikere anbefaler at købe aktien, syv har neutrale anbefalinger, mens tre anbefaler at sælge aktien.