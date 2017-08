I eftermiddag lander regnskab fra Genmab: fokus på nyheder om pipelinen

Når biotekselskabet Genmab onsdag fremlægger regnskab for årets andet kvartal, vil interessen for regnskabstallene sandsynligvis være begrænset.



I stedet vil investorerne rette opmærksomheden mod den efterfølgende telekonference, og der vil særligt blive holdt øje med, om selskabets ledelse sætter flere ord på udviklingen i pipelinen, fortæller Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.



"I vanlig stil er det spændende element telekonferencen, hvor der kan komme kommentarer om udviklingen i selskabets pipeline og også kommentarer om nyhedsflowet i anden halvdel af 2017. Samtidig kan sløret også blive løftet for, hvad selskabet vil præsentere på de kommende konferencer," siger han til Ritzau Finans og fremhæver ASH-konferencen i december.



På forhånd er noget af spændingen taget ud af regnskabet, fordi Genmabs partner - det Johnson & Johnson-ejede Janssen - allerede er kommet med salgstal for Darzalex i andet kvartal. På verdensplan løb Darzalex-salget op i 299 mio. dollar - fordelt på 212 mio. dollar i USA og 87 mio. dollar i resten af verden - i kvartalet.



Driftsomkostningerne er der større usikkerhed om, og derfor vil det være et punkt, der også kan blive genstand for investorernes opmærksomhed, når regnskabet lander onsdag efter børslukketid.



"Jeg ser markant stigende omkostninger, simpelthen fordi Genmab bruger indtægterne fra Darzalex til at investere i sin udviklingspipeline og tidlige kliniske og prækliniske projekter," siger Søren Løntoft Hansen.



Genmabs forventninger til resten af årets forventes heller ikke at overraske i forbindelse med kvartalsregnskabet, efter at selskabet i første kvartal fastholdt forventningerne om en omsætning i intervallet 1950-2150 mio. kr. og et driftsoverskud på 900-1100 mio. kr. i 2017.



Senioraktieanalytiker i Jyske Bank Frank Hørning Andersen fremhæver blandt andet, at Darzalex-salget var en smule lavere end ventet i kvartalet.



"Men vi ser fortsat de nuværende forventninger til hele 2017 som konservative, da vi forventer at se en yderligere stigning i Darzalex-salget drevet både af udvidelsen af indlægssedlen og geografisk ekspansion, og lægemidlet er stadig i den indledende lanceringsfase. Derfor forventer vi ikke, at Genmab vil ændre forventningerne til Darzalex for hele 2017," skriver han i en optakt, hvor anbefalingen "køb" fastholdes.



Heller ikke Sydbanks senioranalytiker forventer et løft i forventningerne i denne omgang, men han vurderer, at en oppræcisering af forventningsintervallet kan komme på tale senere på året.



Genmabs prognose for markedssalget af Darzalex ligger i intervallet 1.100-1.300 mio. dollar, og Søren Løntoft Hansens forventninger til salget er i den høje ende. Han estimerer nemlig, at markedssalget vil lande på 1.290 mio. dollar i 2017, fremgår det af et forskræp, hvor han også fastholder anbefalingen "køb".



"Jeg ser større sandsynlighed for upside end for downside. Så jeg forventer, at Genmab måske som minimum vil oppræcisere sin helårsprognose på et senere tidspunkt i 2017. Det kunne være i forbindelse med Johnson og Johnsons tredje kvartalsregnskab, hvis salget af Darzalex udvikler sig positivt," siger han til Ritzau Finans.



Genmab fremlægger sit regnskab for andet kvartal onsdag den 9. august efter dansk børslukketid.



/ritzau/FINANS