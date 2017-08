Novo på trapperne med nyt væksthormon

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Novo Nordisk

Novo Nordisk oplevede i andet kvartal et dyk på hele 23 pct. i salget af medicin til behandling af vækstforstyrrelser, der landede på 1679 mio. kr. i perioden.



Men det danske medicinalselskab er formentlig snart parat med en arvtager til væksthormonet Norditropin, der i øjeblikket udgør stort set hele den forretning.



I hvert fald afsluttede Novo Nordisk i august hovedfasen af Real 1-studiet - det afsluttende fase 3-studie med det langtidsvirkende rekombinante væksthormon Somapacitan til behandling af væksthormonmangel hos voksne.



Studiet løb over 34 uger og omfattede 201 voksne deltagere med mangel af væksthormoner, som ikke tidligere var blevet behandlet. Somapacitan blev i studiet sammenlignet med placebo, og målet var at sænke den såkaldt trunkale fedtprocent - fedtprocenten i torsoen generelt - ved brug af midlet.



"Ved studiets slutning sås en statistisk signifikant forskel mellem Somapacitan og placebo, hvor deltagere, der fik Somapacitan, viste en større reduktion i trunkal (torsoen) fedtprocent. Endvidere viste Somapacitan signifikant positive virkninger på andre målinger af kroppens sammensætning, herunder den fedtfri kropsmasse og fedtvæv omkring de indre organer. Sikkerhedsprofilen i dette studie var konsistent med den kendte profil for Norditropin," skriver Novo Nordisk i sit regnskab for andet kvartal.



Medicinalselskabet beretter desuden, at det inden for den nærmeste fremtid afslutter rekrutteringen til Real 3-studiet, der er et fase 2-studie med præpubertære børn, som har væksthormonmangel.



"Studiet vurderer ugentlig behandling med Somapacitan sammenlignet med daglige injektioner af Norditropin. Novo Nordisk er desuden i gang med planlægningen af de afsluttende fase 3-programmer med Somapacitan hos børn med væksthormonmangel (GHD) samt hos børn, der er født små i forhold til fødselstidspunktet (Small for Gestational Age, SGA)," oplyser Novo Nordisk i regnskabet.



