Mærsk sagsøger Jurassic Park-selskab for håndører

Relateret indhold Artikler

A.P. Møller-Mærsk har hevet det berømte filmselskab Universal Studios, der står bag film som E.T. og Jurassic Park, i retten grundet ubetalte regninger.



Det skriver Berlingske.



Uenigheden drejer sig om to regninger på samlet set 43.000 kr., som Universal Studios ifølge Mærsk nægter at betale.



"Det er en standardsag om betaling for transport af en container," oplyser Mærsk Line til Berlingske.



Universals Studios' moderselskab, Comcast, omsatte sidste år for 80,4 mia. dollar og tjente 8,7 mia. dollar, så stridigheden med Mærsk sætter næppe filmselskabet i dødens gab.



/ritzau/FINANS