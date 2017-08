Novo Nordisk må give større rabatter i USA i 2018, opjusterer en anelse for 2017

Relateret indhold Novo Nordisk B -1,10 -0,42% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede Aktieordbog

Novo Nordisks topchef Lars Fruergaard Jørgensen har onsdag åbnet posen for diabetesgigantens forventninger til det prispres, der så massivt har ramt selskabet i USA. Forhandlingerne med indkøberne i USA betyder, at Novo Nordisk for 2018 venter, at priserne falder igen.



"Afhængigt af det endelige udfald af disse forhandlinger forventes det, at gennemsnitspriserne efter rabatter vil blive lavere end i 2017, primært drevet af basalinsulinsegmentet," skriver Novo Nordisk i sin halvårsmeddelse.



Novo Nordisk har hidtil meldt ud, at selskabet forventer et globalt prispres på 2-3 pct. årligt, men selskabet har ikke specifikt fortalt, hvordan presset fordeler sig på de forskellige internationale regioner.



Uroen om de amerikanske priser på insulin har presset Novo Nordisk og resten af insulinproducenterne siden august 2016, da Novo Nordisk første gang meldte ud om et pres på priserne, der oversteg, hvad selskabet hidtil havde spået.



Samtidig justerer Novo Nordisk sin prognose for 2017, så der nu ventes en salgsvækst på 1-3 pct. og en vækst i driftsoverskuddet på 1-5 pct. Det er en lille opjustering, som dog ædes op af valutamodvind, som ventes at være på 3 procentpoint.



Selskabets seneste prognose for 2017 i maj lød på salgsvækst på 0-3 pct. og en positiv valutapåvirkning på 1 procentpoint. Væksten i driftsoverskuddet ventedes at blive -1 pct. til plus 3 pct., ligeledes med en positiv valutapåvirkning på 1 procentpoint.



Resultater i andet kvartal af 2017 blev lidt bedre end ventet, da salget nåede 28,6 mia. kr., mens analytikerne havde estimeret et salg på 28,2 mia. kr. Overskuddet af den primære drift blev også bedre end ventet med 13,4 mia. kr. mod en forventning i aktiemarkedet om et overskud på 12,5 mia. kr.



"Vi er godt på vej til at levere på vores mål for 2017 baseret på salgsvækst drevet af vores nye, innovative produkter indenfor diabetes- og fedmebehandling og et fortsat fokus på omkostningsstyring. Selvom kontraktforhandlingerne i USA afspejler det barske konkurrenceklima, er vi stadig overbeviste om, at vores langsigtede finansielle vækstmål er opnåelige," siger Novo Nordisks topchef Lars Fruergaard Jørgensen om resultatet via selskabets pressemeddelelse.