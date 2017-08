Zealand vil rejse en halv mia ved børsnotering i USA

Relateret indhold Artikler

Zealand Pharma har fastsat afregningsprisen og øget udbuddet af aktier i forbindelse med sin planlagte børsnotering i USA.



Det fremgår af en meddelelse fra biotekselskabet.



I forbindelse med børsnoteringen går Zealand nu efter at sælge 4,375 mio. nye aktier mod tidligere 3,9 mio. aktier til en afregningspris på 17,87 dollar, eller 112,58 kr. per styk. Det svarer til en rabat på 5 pct. i forhold til slutkursen på 118,50 kr. på Zealand Pharmas aktie tirsdag i København.



Derudover er der mulighed for, at der sættes yderligere 656.250 aktier til salg gennem den såkaldte overallokeringsret. Heraf vil 500.000 komme fra Zealands beholdning af egne aktier, mens resten er nye aktier.



Med udbuddet vil Zealand Pharma rejse omkring 492,5 mio. kr. før omkostninger ved børsnoteringen. Udnyttes overallokeringsretten vil bruttoprovenuet øges til 566,4 mio. kr.



Pengene fra børsnoteringen skal primært finansiere udvikling af nye lægemidler, hvor størstedelen ventes at blive brugt på lægemiddelkandidaten Glepaglutid til behandling af korttarmssyndrom samt Dasiglucagon, der skal bruges i behandlingen af diabetespatienter.



Udbuddet ventes at blive fuldtegnet af Morgan Stanley og Goldman Sachs.



Første handelsdag ventes at blive den 15. august.



/ritzau/FINANS