Vestas får betinget aftale på 443 megawatt i Mexico

Vindmølleproducenten Vestas har indgået en betinget aftale med Zuma Energia i Mexico om levering af V136-3.45 MW-møllen til Reynosa III-projektet med en samlet kapacitet på 443 megawatt (MW).



Med i aftalen, der altså endnu ikke er fast og ubetinget, er også en 15-årig serviceaftale i AOM 5000-klassen samt installation og idriftsættelse af vindmøllerne, der skal leveres til projektet i delstaten Tamaulipas.



Vestas bekræfter den betingede aftale i en meddelelse til fondsbørsen, forud for at det mexicanske energiministerium, SENER, afholder pressekonference senere tirsdag.



Her vil ministreret fortælle om finansieringen af projekterne fra auktionen for vedvarende energi i Mexico i september sidste år.



Den danske vindmølleproducent oplyser desuden, at den som vanligt vil oplyse til markedet, hvis eller når den betingede aftale udmønter sig i en fast og ubetinget ordre.