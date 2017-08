Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Novo Nordisk

Amerikanske CVS Health, der ejer apoteker og rådgiver amerikanske sygekasser, opjusterer forventningerne i regnskabet for andet kvartal.



Den ordinære indtjening per aktie landede på 1,33 dollar per aktie mod et ventet resultat på 1,31 dollar ifølge Bloomberg News. Væksten kom ind på minus 2,6 pct. mod ventet 3,9 pct.



For hele 2017 opjusteres forventningerne til et resultat per aktie på 5,83-5,93 dollar fra tidligere 5,77-5,93 dollar.



CVS Health er blandt de store amerikanske indkøbsforeninger, som forhandler rabatter med blandt andet Novo Nordisk på vegne af amerikanske sygekasser.



/ritzau/FINANS