Dong-optakt: Forvirrende indtjening giver spot på vinddrift

Mio. kr. Q2 17(e) Q2 16 FY 16 Omsætning 13.975 15.001 61.201 Vækst (%) -6,8 -13,4 -6,5 EBITDA 3364 2615 19.109 - Wind Power 2869 2270 11.867 - Bio & Thermal 42 -41 100 - Distribution & Cust. 419 452 7108 EBITDA-margin (%) 25,4 17,4 31,2

Driften af Dong Energys havvindmølleparker er centrum for opmærksomheden, når energiselskabet kommer med regnskab for årets andet kvartal torsdag morgen.Her skal det vise sig, om parkerne har fungeret upåklageligt i april, maj og juni, siger Morten Imsgard, der er analytiker hos Sydbank.- Jeg ser frem til et regnskab, hvor der har været stigende aktivitet i vindforretningen, blandt andet drevet af at flere parker snurrer - specielt de tyske parker Gode Wind 1 og 2 og den helt nye Burbo Bank Extension i England. Det alene bør bidrage til en højere produktion, men det ser også ud til, at der har været gode vindforhold i andet kvartal, siger han.Til gengæld bliver det svært at drage konklusioner på baggrund af selskabets kvartalsmæssige indtjening, påpeger Morten Imsgard. Indtjeningen afhænger nemlig af, hvornår Dong kan realisere fortjenesten af frasalg af dele af vindparkerne, og her kan regnskabet eksempelvis gemme på dele af indtægterne for salget af halvdelen af Race Bank.Analytikere venter et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 3364 mio. kr. i kvartalet ifølge Ritzau Estimates. Men der er store udsving i estimaterne, der spænder mellem 2371 mio. kr. og 4640 mio. kr.- Det er de her indtægtsstrømme, der, kombineret med hvornår Dong bogfører færdiggørelsen af parkerne, gør, at kvartalsestimaterne kan se lidt sjove ud, lyder det fra Morten Imsgard.Udviklingen i Dongs klart mindste division, Bioenergy & Thermal Power, vil også blive set efter i sømmene. Den er nemlig genstand for en udvikling, hvor Dong bevæger sig væk fra kul.- Vi skal gerne begynde at se en bedre indtjening, i takt med at Dong konverterer sin varmeproduktion fra kul til biobrændsel. Der er bedre subsidier på det, så det giver en langt bedre indtjening, siger Morten Imsgard.Samtidig står det klart, at Dong har svært ved at tjene penge på sin danske eldistributionsforretning, da elpriserne er lave, i forhold til hvad brændstof koster.Dong har inden regnskabet pillet en stor del af spændingen ud af regnskabet ved mandag at opjustere forventningerne til driftsoverskuddet for hele året. Dong ser nu et EBITDA på 17-19 mia. kr. i 2017 mod tidligere 15-17 mia. kr. på grund af salget af 50 pct. af den tyske havvindmøllepark Borkum Riffgrund 2. Prisen på 8,7 mia. kr. bliver bogført i perioden 2017 til 2019.- Dong må jo have en idé om, at de ligger inden for rammerne for den gamle guidance, og så får man en ekstra betaling, der gør, at man opjusterer, siger analytikeren.- Meget af Dongs indtjening kommer lidt i klumper, og det samme gør deres frasalg. De havde egentlig prøvet at guide til markedet, at det ville komme i 2018, fortsætter Morten Imsgard.Da frasalget først var ventet til næste år, skal en luns af forventningerne til indtjeningen næste år skæres fra i estimaterne, påpeger han. Prisen var dog samtidig højere, end han havde regnet med.TABELAnalytikernes forventninger til Dongs regnskab for andet kvartal af 2017:(e) = Medianestimat, indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til syv analytikere. Der er store udsving i kvartalsestimaterne med eksempelvis et spænd på næsten 2,3 mia. kr. fra laveste til højeste EBITDA-estimat.Estimaterne går på Dongs regnskabspraksis, Business Performance, og ikke IFRS-principperne.Seks analytikere har offentliggjort en anbefaling af Dong-aktien. En anbefaler "køb", to "hold", mens tre anbefaler at sælge aktien.Regnskabet ventes at blive præsenteret om morgenen torsdag den 10. august./ritzau/FINANS