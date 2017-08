Relateret indhold SAS AB +0,00 +0,00% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

SAS får midt i en intensiv priskrig med konkurrenterne medvind af, at den amerikanske dollar på seneste er svækket. Det gør det billigt at indkøbe brændstof og holder en hånd under indtjeningen.



Sådan lyder dommen fra Jacob Pedersen, der dækker SAS som aktieanalytiker i Sydbank, efter at luftfartsselskabet tirsdag har offentliggjort trafiktal for juli, hvor svækkelsen af dollar bliver nævnt.



"Det er positivt med en svækket dollar, fordi det gør det billigere at købe brændstof, og så kan man leve med lidt lavere billetpriser."



"Det er en positiv melding, for det er et signal om, hvordan indtjeningen udvikler sig, og det bør investorerne tage positivt op."



"Vi kan alle sammen se, at dollar er svækket på det seneste, men der vil alligevel være et stykke til, at SAS kommenterer det, og jeg ser det derfor som et udtryk for, at det går lidt bedre end ventet," siger Jacob Pedersen, der har en købsanbefaling på SAS-aktien.



Dollar er over for svenske kroner, som SAS rapporterer regnskaber i, svækket til det laveste niveau i omkring et år.



Den amerikanske valuta koster tirsdag 8,14 svenske kr. For to måneder siden skulle man punge ud med 8,70 svenske kr., mens prisen i november lød på omkring 9,30 kr.



SAS havde en vækst på 6,7 pct. i passagertrafikken i juli sammenlignet med et år tidligere, men det skal blandt andet ses, i lyset af der er blevet udbudt 8,8 pct. flere sæder.



"Gennem juli udviklede efterspørgslen sig på linje med tidligere måneder med en stabil vækst på tværs af SAS' geografiske regioner."



"Samtidig er dollar gradvist svækket over for den svenske krone, hvilket vil have en positiv effekt på SAS' indtjening," skriver flyselskabet.



Den valutajusterede yield, der dækker over udviklingen i billetpriserne, steg med 1 pct. i juli. Det er bedre takter end de seneste måneder. SAS oplevede en flad udvikling i juni og dyk på 3-11 pct. i januar-maj.



"Selv om der er stigende efterspørgsel og en nogenlunde stabil yield-udvikling, så er yielden fortsat på et historisk lavt niveau, og konkurrencen er fortsat intensiv," skriver SAS.



Jacob Pedersen fra Sydbank venter, at man resten af året vil se svagt faldende billetpriser, men at udviklingen vil være bedre end første del af 2017.



"Vi kommer næppe til at se så voldsomme fald, som vi oplevede i starten af året, fordi prisniveauet er blevet så lavt, at flere af de etablerede spillere ikke kan sætte priserne så meget mere ned," siger han.



SAS-aktien ligger tirsdag formiddag uændret i 15,30 kr. på børsen i København. Flyselskabets næste regnskab bliver offentliggjort 5. september.



/ritzau/FINANS/