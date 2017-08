SAS oplever fortsat stort pres på billetpriserne

Relateret indhold SAS AB +0,00 +0,00% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

SAS fragtede flere passagerer i juli, men der er fortsat et massivt pres på billetpriserne.



Det viser SAS' egne tal for flytrafikken eksklusive charterflyvninger, der er offentliggjort tirsdag.



SAS opnåede i juli en stigning i passagertrafikken målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK) på 6,7 pct. i forhold til samme måned af 2016.



Luftfartsselskabets sædekapacitet (ASK) steg med 8,8 pct. i måneden. Belægningen - evnen til at fylde flyene - lød på 86,5 pct., hvilket svarer til, at der i snit blev solgt 87 ud af 100 billetter.



Det er et fald på 1,7 pct.point. sammenlignet med juli 2016, hvilket SAS forklarer med, at det ikke har været aggressive på priserne.



SAS fløj samlet med 2,5 mio. passagerer i juli, og det svarer til en stigning på 2,2 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.



Den valutajusterede yield, der dækker over udviklingen i billetpriserne, steg med 1 pct.



"Selv om der er stigende efterspørgsel og en nogenlunde stabil yield-udvikling, så er yielden fortsat på et historisk lavt niveau, og konkurrencen er fortsat intensiv," skriver SAS.



/ritzau/FINANS/