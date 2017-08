Finsk dækproducent belønnes fyrsteligt for regnskab

Den finske dækproducent Nokian Renkaat overraskede markedet med et regnskab for andet kvartal, der var bedre end forventningerne og indeholdt en opjustering for hele året.



Aktien leverer tirsdag formiddag den største stigning i det brede europæiske Stoxx 600-indeks. Aktien stiger 8,2 pct. til 37,86 euro.



Koncernen landede en omsætning i andet kvartal på 393 mio. euro, mens der ifølge estimater fra SME Direkt var ventet en toplinje på 377 mio. euro.



Driftsoverskuddet kom ind på 94,1 mio. euro mod ventet 85,1 mio. euro. På bundlinjen blev overskuddet 71,1 mio. euro mod ventet 67,7 mio.



For hele året ventes nu en vækst i driftsoverskuddet på 10 pct. i år mod tidligere mere end 5 pct.



/ritzau/FINANS