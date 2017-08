Brexit-tvivl: Firmaer holder igen med britiske investeringer

Relateret indhold Artikler

På trods af lav arbejdsløshed og høje indtjeninger venter virksomheder med at investere i Storbritannien. Politisk turmult og usikkerhed omkring udfaldet af brexit-forhandlingerne har betydet, at britiske investeringer sidste år faldt for første gang siden 2009.



Det skriver Wall Street Journal.



Mens Storbritannien tæller ned til sin udmeldelse af EU, udskyder virksomheder deres britiske investeringsplaner.



Det skyldes seneste valgs tilbagegang for landets premierminister, Theresa May, og usikkerhed omkring Mays-regeringens linje ved håndteringen af brexit.



I en undersøgelse foretaget af Confederation of British Industry (CBI) udtaler 40 pct. af 360 virksomheder, at deres investeringsbeslutninger har været påvirket af brexit og stort set kun i en negativ retning.



- Udsigten til flere skarpe kanter i form af toldafgift, bureaukrati og regulering kaster allerede en lang skygge over forretningsbeslutninger, siger topchefen i CBI, Carolyn Fairbairn, til Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS