Google fyrer ansat bag diskriminerende memo

Teknologigiganten Google fyrede mandag medarbejderen bag et intern memo, som hævder, at mænd er bedre i teknologijob end kvinder. Memoet strider mod firmaets politik, mener topchef.



Det skriver Wall Street Journal.



Google-ingeniøren James Damore skabte sidste uge røre ved at kritisere teknologivirksomhedens bestræbelser på at øge diversitet i firmaet og argumenterede for, at mænd er bedre til at arbejde indenfor teknologi end kvinder.



James Damore har nu modtaget sin fyreseddel.



- Dele af notatet overtræder vores adfærdskodeks og går over grænsen ved at fremme skadelige kønsstereotyper på vores arbejdsplads, skriver Googles topchef, Sundar Pichai, ifølge Wall Street Journal i en mail til firmaets ansatte.



Topchefen tilføjer, at alle ansatte må bidrage med deres "ypperste" for at skabe en sund og chikanefri kultur på arbejdspladsen.



James Damore mener, at fyringen er politisk motiveret og strider mod hans "lovmæssige ret" til at udtrykke sin holdning om arbejdspladsforholdene. Ingeniøren undersøger derfor mulighederne for en retssag mod Google.



/ritzau/FINANS