Dansk landbrug rammes af svækket dollar

Dansk landbrug lider under den voldsomme svækkelse af den amerikanske dollar overfor euro, som giver USA overhånden på eksportmarkedet.



Det skriver Jyllands-Posten.



Svækkelsen af dollar straffer dansk landbrug på to fronter. Dels falder værdien af varer, der eksporteres til USA, og dels bliver de amerikanske varer billigere på eksportmarkederne i blandt andet Asien.



- USA er vores største konkurrent på de store eksportmarkeder som Kina og Japan. Den amerikanske produktion af grise er i vækst, og det ventes, at USA's svinekødseksport vil stige 10 pct. i år.



- Når den faldende dollarkurs tilmed gør deres varer så meget billigere, er det klart, at vi møder hårdere konkurrence, siger markedsanalytiker Karsten Flemin fra Landbrug & Fødevarer, til Jyllands-Posten.



I takt med USA øger salget på verdensmarkedet, vil europæiske slagterier blive presset til at sælge mere i Europa. Det kan betyde trykkede markedspriser i EU.



Danske landmænd, som i øjeblikket afventer begyndelsen af årets høst, mærker også presset.



Kursfaldet på dollar har isoleret set sænket kornpriserne i Danmark med 5-10 kr. per 100 kilo, hvilket har reduceret værdien af en gennemsnitshøst med 450-900 mio. kr.



