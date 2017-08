Pandora overtager distributionen i Spanien

Relateret indhold Artikler

Pandora overtager distributionen af smykker i Spanien fra City Time for et samlet beløb på omkring 110 mio. euro svarende til 820 mio. kr.



Det oplyser selskabet tirsdag morgen.



Samlet går aftalen på en overtagelse af distributionsrettighederne for smykker i Spanien, Gibraltar og Andorra. Aftalen følger overtagelsen af distributionen i Belgien og Sydafrika tidligere på året og er i tråd med Pandoras strategi om at øge kontrollen over brandet og styrke det egenejede detailnetværk.



"Ved at overtage distributionen af Pandoras smykker i Spanien sikrer vi direkte adgang til et af de største smykkemarkeder i Europa. Vores spanske distributør har gjort en fremragende indsats ved at etablere et stærkt butiksnetværk i markedet. Det er en del af vores strategi at overtage distributionen, og med denne aftale får vi den fulde kontrol over netværket i Spanien, og vi kan derved realisere det fulde potentiale af vores brand i dette lovende marked," siger Anders Colding Friis, administrerende direktør i Pandora.



Aftalen betyder blandt andet 500 nye medarbejdere i Pandora, et distributionscenter i Madrid, 51 konceptbutikker samt 500 øvrige salgskanaler.



Transaktionen gennemføres i fjerde kvartal.



/ritzau/FINANS