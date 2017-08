Deutsche Posts bundlinje vokser i takt med forventningerne

Relateret indhold Artikler

Den tyske transport- og logistikgigant Deutsche Post har haft fremgang på top- og bundlinje i april, maj og juni, hvor øget e-handel var med til at forbedre resultaterne.



Selskabet kommer ud af andet kvartal med et overskud på bundlinjen på 602 mio. euro, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et plus på 594,5 mio. euro. Estimaterne spredte sig dog fra 570-638 mio. euro.



I forhold til samme periode året før er det en stigning fra 541 mio. euro. Resultatet kom i mål på baggrund af en omsætning, som steg til 14,8 mia. euro. fra 14,2 mia. euro i andet kvartal 2016.



Deutsche Post er resterne af det gamle tyske postvæsen, som i dag er en kæmpe logistik- og transportkoncern med aktiviteter i 220 lande, hvor det samlet beskæftiger omkring 460.000 ansatte.



Deutsche Post fastholder forventningerne til 2017, som lyder på et driftsoverskud på 3,75 mia. euro.



/ritzau/FINANS