Dong sælger halvdelen af tysk møllepark og opjusterer forventningerne

Dong Energy har indgået en aftale om at sælge af 50 pct. af det tyske havmølleprojekt Borkum Riffgrund 2 til Global Infrastructure Partners (GIP).



Som følge af aftalen opjusterer Dong Energy forventningerne til driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, for 2017 fra 15-17 mia. kr. til 17-19 mia. kr.



Borkum Riffgrund 2 er under opførelse og ventes at være fuldt idriftsat i 2019.



"Den samlede salgspris, som er sammensat af købesummen for 50 pct. af projektet og GIP's forpligtelse til at finansiere 50 pct. af betalingerne i henhold til en såkaldt EPC-kontrakt (ingeniørydelser, indkøb og konstruktion) med Dong Energy ligger på cirka 1170 mio. euro (8,7 mia. kr.), der skal betales over en periode fra 2017 til 2019," skriver Dong i en meddelelse til fondsbørsen.



GIP ejer i forvejen 50 pct. af en anden af Dong Energy's tyske havmølleparker, Gode Wind 1.



"Vi er glade for at kunne bygge videre på det partnerskab, vi etablerede med GIP i forbindelse med Gode Wind 1 i 2015. Partnerskabet har været en succes for alle parter, og vi vil gøre vores bedste for at sikre, at samarbejdet om Borkum Riffgrund 2 bliver lige så vellykket," siger Samuel Leupold, der er direktør for Wind Power i Dong Energy.



Transaktionen er betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne og ventes afsluttet inden udgangen af i år.



Dong kommer med regnskab for andet kvartal torsdag morgen.