Tesla vil låne milliarder til produktion af Model 3

Tesla planlægger et salg af obligationer for samlet 1,5 mia. dollar, eller 9,5 mia. kr., for at finansiere produktionen af koncernens nye Model 3. Det skriver Bloomberg News.



Bilen er tiltænkt et langt bredere publikum end Teslas nuværende luksusbiler, og produktionen skal derfor også foregå i væsentligt større skala.



I sidste uge skrev Wall Street Journal, at Tesla håber at producere 10.000 Model 3-biler om ugen inden udgangen af 2018. Til sammenligning var Teslas ugentlige produktion sidste år på bare 2000 styk.



Tesla har allerede brændt en del penge af på at opbygge produktionen af sin nye billigere model. Alene i andet kvartal skrumpede selskabets kontantreserve med 1,16 mia. dollar, skriver Bloomberg.



I USA vil prisen på en Model 3 starte på 35.000 dollar, hvilket er omkring halvdelen af prisen på Model S. Tesla allerede modtaget reservationer på omkring en halv million biler.



/ritzau/FINANS