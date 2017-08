Pandora lander under forventningerne: Nye initiativer klar i USA

Opdateret 7.47 Smykkegiganten Pandoras regnskab for andet kvartal lever ikke op til analytikernes forventninger. Pandoras topchef udtrykker tilfredshed med kvartalet og fastholder forventningerne til hele 2017.



Resultatet før skat landede på 1,387 mia. kr. mod ventet 1,59 mia. kr. ifølge Ritzau Estimates.



Omsætningen landede i kvartalet på 4,8 mia. kr., hvilket også er lavere end analytikernes forventninger om en omsætning på 4,9 mia. kr. En omsætningsvækst på 12 pct.



I USA, som er det marked, som har været på alles læber i 2017 rammer Pandora faktisk over forventningerne med en omsætning på 1,69 mia. kr. mod ventet 1,57 mia. kr.



Her steg det sammenlignelige salg ud af butikkerne med 8 pct. drevet af mere effektive kampagner og forbedret eksekvering i butikkerne, fremgår det.



"Detailmiljøet i USA er fortsat udfordrende, men vi har med vores strategi opnået en stærk forbedring i resultaterne fra vores netværk af konceptbutikker. Derudover ruller vi en række initiativer ud for at styrke vores amerikanske forretning yderligere," udtaler adm. direktør Anders Colding Friis i regnskabet.



Status på aktien



Pandoras aktie er siden den ramte bunden i kurs 600 i slutningen af maj steget omkring 25 pct. til kurs 750 mandag før regnskabet.



I år til dato har aktien med sommerens stigning reduceret et fald på 34 pct. til et fald på 17,5 pct. Aktien satte rekord i maj 2016 med en kurs på 980,7 kr.



Årets store fald skyldes bl.a., at fem store amerikanske hedgefonde har lånt og solgt Pandora-aktier med en forventning om, at kursen vil falde, så de kan købe dem tilbage billigere. Deres shortpositioner fylder omkring 5,8 pct. af den samlede aktiekapital i smykkevirksomheden.



Et af argumenterne for at Pandora vil falde yderligere, er en svag udvikling på det modne marked USA, som hedgefondene spår forplante sig til de øvrige markeder på sigt.



Aktiens fald har fået analytikerne til at se gode købsmuligheder i Pandora. 15 af 17 analytikere anbefaler ifølge Bloomberg at købe aktien, mens de resterende to anbefalinger lyder hhv. hold og short.