Analyse: Pilotløse fly kan spare flyselskaberne for 200 mia om året

Udviklingen af førerløse biler er allerede nået langt, og hvis næste skridt bliver fly uden piloter, kan det spare flyselskaber og de rejsende anselige summer.Flyselskaberne står til at kunne spare omkring 35 mia. dollar (220 mia. kr.) om året, hvis det en dag bliver muligt at flyve uden piloter af kød og blod.Det skriver den britiske erhvervsavis Financial Times med henvisning til en analyse fra den schweiziske storbank UBS, der peger på besparelser fra piloters løn, lavere forsikringsudgifter og færre udgifter til brændstof.Flyproducenten Boeing ser allerede på muligheden for at bygge automatiske fly, og selskabet udtalte for nylig, at de grundlæggende teknologiske byggesten allerede er til stede.I dag er der allerede en del processer i flyvninger, som foregår ved hjælp af computere - herunder start og landing. Ifølge UBS vil det første skridt hen mod automatiske fly være at gå fra to piloter til én.Et problem i forhold til at opnå de milliardstore besparelser er dog, at en stor del af de rejsende ikke føler sig trygge ved at skulle flyve uden pilot.Banken henviser til en undersøgelse blandt 8000 personer, hvor over halvdelen ikke havde lyst til at flyve med en computer bag roret.De yngre rejsende var generelt mere positive over for at flyve uden en pilot, og UBS vurderer, at flere vil tage idéen til sig over tid./ritzau/FINANS