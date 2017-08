Dongs topchef bliver næstformand i investeringsselskab efter skandale

Dong Energys adm. direktør, Henrik Poulsen, overtager posten som næstformand i det svenske investeringsselskab Kinneviks bestyrelse efter den tidligere svenske finansminister Anders Borg.



Selskabet annoncerede udskiftningen i en en pressemeddelelse søndag ifølge det svenske medie Affärsvärlden.



Anders Borg har trukket sig fra sin post i investeringsselskabet, efter at en våd aften var løbet af sporet for ham ved en fest med forretningsfolk i Stockholm sidste weekend. Her trak han ifølge en række medier sit lem frem og kaldte kvinder for horer, og det har kostet ham en politianmeldelse.



Lørdag tog den tidligere finansminister konsekvensen, da han trak sig fra bestyrelsen på grund af den store opmærksomhed fra medierne. Det forklarede Anders Borg blandt andet i en række opdateringer på Facebook, hvor han også fortalte, at han angrede sin opførsel, mens han afviste at have gjort noget kriminelt.



/ritzau/FINANS