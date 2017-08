Der var 6000 forsinkede Norwegian-fly i juli

Det norske lavprisflyselskab Norwegian havde i juli 6000 forsinkede fly og 170 aflysninger, skriver branchemediet check-in.dk.



Det er Flightstats.com, som ifølge check-in.dk har indsamlet tallene, da Norwegian ikke selv ønsker at offentliggøre antallet af operationer.



Norwegian vil nu finde årsagerne til uregelmæssighederne, siger Daniel Kirchhoff, informationschef for Norwegian i Danmark.



"Vi vil nu identificere og evaluere årsagen til de udfordringer, vi har haft. Der er aldrig nogen garanti mod uregelmæssigheder, men vi vil gøre alt, vi kan, for at flyene afgår efter planen," siger Daniel Kirchhoff til check-in.dk.



Lavprisflyselskabet offentliggjorde fredag i sidste uge sine passagertal for juli. De bød på passagerrekord med 3.358.565 og en belægning på 94,3 pct., mens 68,8 pct. af samtlige flyvninger afgik rettidigt, og 0,9 pct. blev aflyst.



Juli var heller ikke god ved SAS, som registrerede forsinkelser på 22,4 pct. af månedens 22.603 flyvninger.



