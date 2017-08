Lauritz.com bliver politianmeldt efter salg af pakkerejse

Det danske onlineauktionshus Lauritz.com, der er noteret på børsen i Stockholm, er blevet politianmeldt af Rejsegarantifonden.



Anmeldelsen sker, efter at det børsnoterede selskab har udbudt og solgt en pakkerejse i eget navn, og det er i strid med selskabets registreringsvilkår, skriver Rejsegarantifonden på sin hjemmeside.



Ifølge fonden er auktionshuset registreret som formidler af den tyske rejseudbyder Transocean Kreuzfahrten og har dermed kun tilladelse til at udbyde og sælge det tyske selskabs pakkerejser.



Det skyldes, at Lauritz.com er fritaget for at stille garanti over for fonden, så længe selskabet kun sælger Transocean Kreuzfahrtens pakkerejser.



/ritzau/FINANS