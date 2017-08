Novo risikerer ny og dyr priskrig i USA

Relateret indhold Artikler

Efter et år med amerikansk priskrig og massefyringer, står Novo Nordisk overfor en potentielt ny øretæve, hvis den pressede ærkerival Sanofi kaster en prisbombe. Sidst der var priskrig, kostede det Novo-aktien dyrt.



Det skriver Berlingske Business.



Mens sidste års priskrig på insulinmarkedet medførte et kursdyk for Novo-aktien på næsten 40 pct., vil det efter udsendelsen af selskabets halvårsregnskab onsdag stå klart, hvordan Novo har håndteret de magtfulde amerikanske medicinindkøbere i forhold til priserne for 2018.



Ifølge investeringsbanken JP Morgan kan Novo blive presset til at give store rabatter på sine produkter, da den franske konkurrent Sanofi kan underbyde markedet for at sikre sin egen overlevelse.



- Vi mener, at Sanofi har et incitament til at give prisnedslag på mere end 15 pct. for at beskytte sin adgang, hvilket potentielt kan medføre, at Novo må give endnu større nedslag i prisen for tilsvarende at fastholde sin adgang, skriver JP Morgan i et analysenotat ifølge Berlingske Business.



Mens JP Morgan vurderer, at Novos USA-virksomhed vil rammes af et prispres på omkring fem pct., er chefanalytiker i Alm. Brand, Michael Friis Jørgensen, mere positivt stemt, og mener at Novos priser i USA kun vil falde med omkring tre pct.



Ifølge Michael Friis Jørgensen har Novo nogle produkter, som står stærkere end konkurrenternes, men han tilføjer, at 2018 er et "meget åbent" scenarie.



/ritzau/FINANS