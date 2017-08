RBC løfter DSV-kursmål med 10 pct

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Royal Bank of Canada (RBC) hæver sit kursmål for aktien i transportkoncernen DSV fra 440 kr. til 485 kr. og fastholder sin købsanbefaling ifølge Bloomberg News.



Det ændrede kursmål, kommer efter at transportkoncernen i onsdags leverede et regnskab med en øget indtjening og en opjustering af forventningerne til 2017. En stribe andre finanshuse har siden ligeledes hævet deres kursmål for aktien.



DSV-aktien steg fredag med 2,97 pct. til rekordkursen 443,80 kr. Før onsdagens regnskab lå aktien i 415,20 kr.



/ritzau/FINANS