Wells Fargo advarer om enorme juridiske omkostninger

Den amerikanske storbank Wells Fargo fik ørerne i maskinen fredag, efter en advarsel om at bankens juridiske omkostninger kan overstige reserverne. Aktien faldt efterfølgende 1 pct. i det ellers stærkt positive finansmarked.



Bankens potentielle sagsomkostninger kan overstige finanskoncernens reserver på 3,3 mia. dollar. Hidtil har estimatet over omkostningerne lydt på 2 mia. dollar.



Omkostningerne skyldes de mange skandaler, som har omgæret banken, og som blandt andet kostede topchef John Stumpf sin stilling i oktober sidste år, efter at det kom frem, at banken i årevis forsøgt at opnå meget aggressive salgsmål ved at åbne op mod 2 mio. konti til intetanende kunder, som intet behov havde for de dyre konti og produkter.



Wells Fargo indgik i marts et forlig med nogle af de kunder, der blev ramt af skandalen, men sagerne fortsætter med at vælte ud af skabene.



Sidste fredag kom det frem, at Wells Fargo tilbagebetaler 80 mio. dollar til kunder, der har betalt for bilforsikringer, de ikke havde brug for.



Og to uger tidligere indgik banken forlig på 142 mio. dollar i forbindelse med de uautoriserede konti uden kunders godkendelse.



/ritzau/FINANS