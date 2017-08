Vestas' gigantmølle står i flammer

Vestas' største vindmølle, model V164, står i flammer på testcentret i Østerild i Vestjylland.Det bekræfter Vestas over for Børsen."Jeg kan bekræfte, at der er ild i V164'eren oppe på Østerild. Der er ikke nogen, der er kommet til skade, og brandvæsenet er på stedet og har sikret området," siger pressechef Anders Riis til Børsen.Han oplyser, at Vestas nu går i gang med at undersøge, hvad der er skyld i branden."Indtil vi ved mere, har vi ikke yderligere kommentarer," siger Anders Riis om den over 220 meter høje vindmølle.

Der er tale om prototypen af V164-modellen på 8 MW, der blev lanceret i 2014.

(Opdateres)