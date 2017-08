Volkswagen-chef står til fængsel for snydesoftware

Relateret indhold Tilføj søgeagent Volkswagen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Volkswagen

Det tyske bilmærke Volkswagen og dets ansatte mærker endnu engang konsekvenserne af skandalen om snydesoftware, der blev opdaget i Volkswagens biler i 2015.



Fredag har Oliver Schmidt, en tidligere chef i Volkswagen, erklæret sig skyldig i at have medansvar for den ulovlige software ved en domstol i et amerikansk distrikt i Detroit.



Softwaren i Volkswagens biler betød, at dieselbilerne fra det tyske mærke ved officielle kontroller fremstod mere miljøvenlige, end tilfældet var i virkeligheden.



Det lille stykke software betød blandt andet, at biler solgt i USA kunne udlede et 40 gange højere niveau af kvælstofilter, end loven tillader.



Snyderiet med softwaren viste sig at være en del af en global bilskandale, hvor adskillige bilmærker blev afsløret i at snyde med udledningen af kvælstofilter.



Volkswagen erklærede sig i marts måned skyldig i brug af softwaren og er blevet dømt til at skulle betale flere milliarder dollar i erstatninger.



De fleste af Volkswagens medarbejdere arbejder i Tyskland, og den amerikanske stat har derfor ikke kunne retsforfølge dem.



Men Oliver Schmidt har kunne anklages, fordi han er bosiddende i USA.



Han står nu til en straf på op til syv års fængsel og en millionbøde. Han vil modtage sin straf 6. december.



Schmidt er en ud af otte nuværende og tidligere Volkswagen-medarbejdere, som er blevet anklaget for medvirken til installering af snydesoftware.



Volkswagens snyd omfatter omkring 11 millioner biler på verdensplan.



Skandalen har allerede kostet VW et stort milliardbeløb i bøder, erstatning og forlig.



Den tyske bilgigant har dog ikke tabt på salget af biler, der steg i 2016.



/ritzau/AP