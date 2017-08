Effekten af rederiernes varslede prisstigninger fra 1. august aftog hurtigt, men prisniveauerne er dog alligevel en smule højere end sidste år på samme tid, og der er grund til optimisme for rederierne. Det skriver Journal of Commerce.



Spotraterne på ruterne fra fra Kina til Nordeuropa faldt med 2,9 pct. til 935 dollar i denne uge ifølge tal fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).



Raterne på Asien-Europa-ruterne er dog fortsat knap 8 pct. højere end på samme tidspunkt sidste år, og spotraterne har ikke været under 800 dollar per tyvefodscontainer (TEU) siden november 2016, skriver Journal of Commerce.



Derudover viser halvårsregnskaber fra både det Hongkong-baserede rederi OOCL samt de tre japanske rederier MOL, NYK Line og "K" Line tegn på bedring.



Eksempelvis forventer analysehuset Drewry, at rederierne på Asien-Europa-ruterne vil runde året af med et overskud efter seks år i streg med underskud, skriver Journal of Commerce, mens Seaintel estimerer, at rateindtægterne på Asien-Europa-ruterne vil være 1,2-1,7 mia. dollar højere end i 2015.



/ritzau/FINANS