Det amerikanske senat vedtog sent torsdag nye regler for "over the counter"-salg af høreapparater, og det har lagt pres på aktierne i de danske høreapparatproducenter GN Group og William Demant.



"Over-the-Counter Hearing Aid Act of 2017" blev torsdag vedtaget som en del af en større pakke lovgivning i det amerikanske senat.



Ifølge finanshuset Bernstein åbner reglerne op for nye spillere på høreapparatmarkedet, både producenter og detailhandlere.



Så snart præsident Donald Trump har underskrevet loven, vil "over the counter"-salg af høreapparater, helt uden om audiologer, være på vej til sektoren, og det kan få stor betydning for danske høreapparatproducenter som GN Group og William Demant.



Bernstein vurderer, at William Demant vil blive mest påvirket mest af de nye regler, dernæst Sonova, GN og til sidst Amplifon.



WDH-aktien falder fredag 1,7 pct. til 162,50 kr., mens GN-aktien falder 1 pct. til 188,50 kr.



/ritzau/FINANS